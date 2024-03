Gemini 修 bug 神了！录网页视频把代码库甩给它就行，网友想要访问权限

谷歌 Gemini 修改 bug 让网友大开眼界!X 一小伙分享,为测试 Gemini 1.5 Pro,自己在编写一个网页的代码时故意留了 3 个 bug,并分别录制了网页 bug 视频。

接着把代码库打包成文件连同视频一起输给了 Gemini 1.5 Pro,提示它找到并修复代码中的所有 bug,且要提供一个简要指南以及所做更改的说明。

没想到,Gemini 1.5 Pro 还真就分分钟正确识别并修复了每一个 bug。

小伙将这种玩法 po 出来后热度不断攀升,网友们纷纷一键三连,转赞收藏量过万。

其本人还在评论区强调,“这只是一个简单的例子,也将是它最差的表现”,Gemini 这小汁前途不可限量啊。

有网友表示想起来一件事觉得有趣:英伟达黄院士前段时间曾公开表示“孩子们以后不需要学编程了”,那时候还有很多人反对称“AI 不会取代程序员”

。

但甭管怎么说,AI 可以给程序员提供帮助是有目共睹的。

接下来我们展开来看 Gemini 1.5 Pro 修复 bug 的经过。

正如开头提到的,网友先是在编写网页代码时故意写错了 3 处:

这就导致网页上的一些功能操作无法正常运行,于是小伙分别拍摄了 3 处无法正常运行的视频,每个视频十几秒。

然后将视频连同代码库一起输给了 Gemini 1.5 Pro。

prompt 为:

Fix the bugs in my code.Create a simple markdown guide for me to fix them,and then write the actual code to fix the bugs.I need the full code like it's for a complete PR so I am make the changes.(修复我代码中的 bug,为我创建一个简单的 Markdown 指南以修复 bug,然后编写实际的代码来修复。我需要完整的代码,就像它是为了一个完整的 Pull Request 一样,这样我才能进行更改。)