Gemini 修 bug 神了！录网页视频把代码库甩给它就行，网友想要访问权限

谷歌 Gemini 修改 bug 让网友大开眼界！X 一小伙分享，为测试 Gemini 1.5 Pro，自己在编写一个网页的代码时故意留了 3 个 bug，并分别录制了网页 bug 视频。

接着把代码库打包成文件连同视频一起输给了 Gemini 1.5 Pro，提示它找到并修复代码中的所有 bug，且要提供一个简要指南以及所做更改的说明。

没想到，Gemini 1.5 Pro 还真就分分钟正确识别并修复了每一个 bug。

小伙将这种玩法 po 出来后热度不断攀升，网友们纷纷一键三连，转赞收藏量过万。

其本人还在评论区强调，“这只是一个简单的例子，也将是它最差的表现”，Gemini 这小汁前途不可限量啊。

有网友表示想起来一件事觉得有趣：英伟达黄院士前段时间曾公开表示“孩子们以后不需要学编程了”，那时候还有很多人反对称“AI 不会取代程序员”

。

但甭管怎么说，AI 可以给程序员提供帮助是有目共睹的。

接下来我们展开来看 Gemini 1.5 Pro 修复 bug 的经过。

事件经过

正如开头提到的，网友先是在编写网页代码时故意写错了 3 处：

这就导致网页上的一些功能操作无法正常运行，于是小伙分别拍摄了 3 处无法正常运行的视频，每个视频十几秒。

然后将视频连同代码库一起输给了 Gemini 1.5 Pro。

prompt 为：

Fix the bugs in my code.Create a simple markdown guide for me to fix them,and then write the actual code to fix the bugs.I need the full code like it's for a complete PR so I am make the changes.(修复我代码中的 bug，为我创建一个简单的 Markdown 指南以修复 bug，然后编写实际的代码来修复。我需要完整的代码，就像它是为了一个完整的 Pull Request 一样，这样我才能进行更改。)

随后，Gemini 1.5 Pro 立刻准确识别了 3 个 bug：

点击一个待办事项并不会将其标记为完成 / 未完成

主题切换器不会切换主题

点击登录按钮不会触发任何操作

紧接着就分别给出了修复方案，附带代码：

小伙仔细对照自己敲的代码，确认 Gemini 1.5 Pro 给出的答案是正确的：

小伙还强调，这 3 个 bug 在代码库文件中其实离着很远，这也就意味着 Gemini 1.5 Pro 确实读完了完整的上下文。

“想要访问权限”

网友看到这一系列操作后激动搓手，直呼想要 Gemini 1.5 Pro 访问权限：

除坐等外，还有网友表示用 GPT-4 帮忙修复代码也很好使，顺带畅想了一下 GPT-5：

接下来可能是实时交互？或许能与 GPT-5 进行屏幕共享？

而另一边已经获得访问权限的网友早就玩嗨了。

比如，一次性输给 Gemini 1.5 Pro 最新的 10 篇论文，让它从中找到一个作者的电子邮件地址。

结果 Gemini 1.5 Pro 第一次就成功找到了：

然后又让 Gemini 1.5 Pro 从超 360000token 的《哈利・波特与凤凰社》整本书中找到一句话的说话人，Gemini 1.5 Pro 也成功找到了。

测试继续上难度，一次性输入三本书，Gemini 1.5 Pro 最后用时约 1 分钟再次成功找到对应的说话人：

惊讶之余，这位测试者总结了 Gemini 1.5 Pro 的逻辑推理能力：

对于常规提示，接近 GPT-4 的性能。 但当我添加数十个例子时，Gemini 的性能在提升，似乎没有上限。多示例提示成为了新的微调方法。

沃顿商学院教授 Ethan Mollick 也来整活了。输给 Gemini 1.5 Pro 一本 352 页的《太空 60 年》规则手册，约 250000token，然后要求它扮演一个角色。

即使说明书分散在很多页上，而且非常复杂，但 Gemini“似乎明白了”：

Ethan Mollick 教授表示，对所有其他 AI 进行这项测试都是失败的，只有 Gemini 1.5 Pro 成功了。

这位网友想要编译整个 X 算法的代码存储库并将其上传到 Gemini 1.5 Pro，正在线向网友征集想问的问题。

只见编译完成后，共 310489token，Dogan Ural 向 Gemini 1.5 Pro 提出了网友们关心的一系列问题，比如“在推特上扩大或者减少影响力的前 5 件事是什么？”

Gemini 1.5 Pro 很轻松地给出了这样婶儿的答案：

你还见过哪些有趣的玩法？欢迎评论区分享～

参考链接：

[1]https://twitter.com/mckaywrigley/status/1762175776726663267

[2]https://twitter.com/mattshumer_/status/1759981272779108403?s=46&t=iTysI4vQLQqCNJjSmBODPw

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：西风

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