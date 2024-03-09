谷歌新办公大楼龙鳞房顶设计太“超前”，导致 Wi-Fi 信号非常差：员工被迫外出办公

IT之家 3 月 9 日消息，根据路透社报道，谷歌旧金山新办公室出现意外情况，员工反馈 Wi-Fi 网络信号非常糟糕，而员工一致认为罪魁祸首就是太过前卫的房顶设计。

谷歌此前在新园区的宣传中，高调宣布拥有最先进的技术和设计，并夸耀在这样的办公环境中，为每个人提供了创造成功所需的环境和工具，但其中并不包含高速、可靠的 Wi-Fi 网络。

IT之家从报道中获悉，在此办公的人不得不将笔记本电脑插入办公桌上的以太网电缆，或将手机用作 Wi-Fi 热点。有些人甚至被经理告知，去旁边的咖啡馆工作，或者到外面走走，试图找到更好的连接。谷歌还尝试给一些员工配发配备 Wi-Fi 芯片更强大的新笔记本电脑。

湾景园区是第一个完全由谷歌设计和建造的园区。该公司正在用它来安置一些从事最高优先级人工智能项目的人员。一位被分配到这栋大楼的人工智能工程师抱怨说，不可靠的无线网络，让其无法保证每周在园区内工作 3 天时间。

虽然谷歌没有公开说明造成 Wi-Fi 问题的原因，但工作人员声称，这是由于这栋 60 万平方英尺的大楼独特的波浪式屋顶覆盖着 "龙鳞太阳能表皮"，干扰了 Wi-Fi 信号。

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