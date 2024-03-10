继 Yuzu 后，另一款热门任天堂模拟器 Pizza Emulators 也宣告关闭

IT之家 3 月 10 日消息，继本周早些时候备受关注的任天堂和 Yuzu 模拟器诉讼案达成和解后，另一款流行的任天堂模拟器也宣告关闭。

周五，允许安卓设备运行 Game Boy Advance 和 Game Boy Color 游戏的“比萨模拟器（Pizza Emulators）”从 Google Play 商店下架。开发者 Davide Berra 在社交平台 Discord 的留言中表示，他关闭模拟器的原因是“将我的家人放在首位，而非继续开发应用”。

Berra 没有提及最近的任天堂诉讼案，该案迫使热门的 Switch 模拟器 Yuzu 模拟器的开发者赔偿任天堂 240 万美元（IT之家备注：当前约 1728 万元人民币）并停止软件开发。

Switch 模拟器 Yuzu 的关闭也连锁导致了 3DS 模拟器 Citra 的停运，此举让一些玩家感到沮丧。他们认为，虽然 Yuzu 在道德和伦理层面存在争议，因为它允许用户玩目前市面上仍在销售的商业软件的备份，但 Citra 则没有那么严重，因为它运行的大部分游戏都被视为存档类作品，不再由任天堂销售。

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