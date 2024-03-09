北汽拟建电芯制造工厂，宁德时代、小米汽车等出资

IT之家 3 月 9 日消息，北汽蓝谷日前发布公告，拟与北汽产投、北京海纳川共同出资设立平台公司北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司。

IT之家从公告获悉，该平台公司注册资本 3.9 亿元，其中北汽蓝谷出资 5000 万元、占比 12.82%，北汽产投出资 24000 万元、占比 61.54%， 北京海纳川出资 10000 万元、占比 25.64%。

该平台公司将作为管理与投资主体，与宁德时代、京能科技及小米汽车共同出资设立合资公司北京时代新能源科技有限公司。合资公司成立后，将在北京投资建设电芯智能制造工厂。

该合资公司注册资本 10 亿元，其中平台公司出资 39000 万元、占比 39%，宁德时代出资 51000 万元、占比 51%，京能科技出资 5000 万元、占比 5%，小米汽车出资 5000 万 元、占比 5%。

北汽蓝谷在公告中称，本次对外投资有利于保障公司动力电池的稳定供应，推动动力电池新产品、新技术优先在公司的整车产品上搭载应用，有利于提升公司产品的市场竞争力，实现公司长期可持续发展。本次对外投资不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期利润和经营不会造成重大影响。

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