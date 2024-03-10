我国自主研制“翼龙”-2H 无人机在贵州省成功实施人工增雨作业首次飞行

IT之家 3 月 10 日消息，据“航空工业”官方微博，我国自主研制的“翼龙”-2H 气象型无人机近日在贵州省西部地区成功实施人工增雨作业首次飞行。

据介绍，这是“翼龙”-2H 气象型无人机在贵州省首次完成人工增雨作业，在本次任务中，“翼龙”-2H 气象型无人机于当日 10 时从六盘水月照机场起飞，累计飞行近 5 小时，作业影响区域覆盖贵州省毕节、六盘水、安顺等地区。

官方提到，相关无人机此后将开展常态化作业，作业重点将集中在粮食生产关键区域、生态修复保障区、重点流域等关键地带，可有效减轻干旱灾害性天气的不利影响，提高土壤墒情，为春季农业生产创造有利条件。

IT之家经过查询得知，本次执行人工增雨作业的“翼龙”-2H 气象型无人机，是在原版翼龙-2 无人机系统基础上，针对大气探测、人工影响天气等任务研制的大型气象型无人机系统，该无人机长 11 米，高 4.1 米，翼展 20.5 米，最大速度 370 km/h，续航 32 小时，最大起飞重量 4200 千克，实用升限 9900 米。

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