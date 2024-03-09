大疆 DJI Avata 2 穿越无人机及 Goggles 3 飞行眼镜谍照流出，有望支持混合现实 FPV 模式

IT之家 3 月 9 日消息，爆料者 @RX_LOSS 在 X 平台发布贴文，曝光了大疆 DJI Avata 2 穿越无人机及 DJI Goggles 3 飞行眼镜（爆料者打错称为“Google 3”）的谍照。

IT之家注意到，相对于初代 Avata 穿越无人机，这款“二代版本”在桨叶尺寸方面有所提升，相关爆料者同时提到二代机型在动力方面比初代更强劲，但目前尚不得而知 Avata 2 机型在续航方面是否有所提升，目前的初代 DJI Avata 机型标准悬停续航为 18 分钟。

▲ 初代 DJI Avata 无人机，图源 大疆官网

而在 DJI Goggles 飞行眼镜方面，“三代版本”相对于现售“大疆飞行眼镜 2”多出一对视觉摄像头，考虑到这款飞行眼镜实际上就是一个运行 DJI Fly 特制版本应用的 VR 一体机，因此新增的摄像头很有可能是用于透视现实场景（类似苹果 Vision Pro、Meta Quest Pro / 3 的“混合现实”透视模式）。

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