微软承诺 2029 年前将持续为 Win32 经典版 Outlook 提供支持

IT之家 3 月 10 日消息，微软最新推出的 WebView 2 版 Outlook 应用褒贬不一，一些用户并不喜欢甚至抵触新版本，据IT之家此前报道，微软暂时放开允许用户换回旧版 UWP 邮件应用。

而在经典版（Win32）Outlook 应用方面，微软近日公布了新版 Outlook 路线图，其中明确提到至少到 2029 年都会持续为经典版 Outlook 提供支持。

微软将使用与 Mac 版 Outlook 的新版本相同的分阶段方法向商业客户持续部署 WebView 2 版 Outlook，在此过程中微软承诺将继续遵守已经发布的 Outlook for Windows 现有版本支持时间表，保证相关应用在 2029 年以前都能得到主线支持。

▲ 图源 微软官方新闻稿

不过对于 UWP 版邮件应用，微软计划在 2024 年 12 月 31 日停止其支持。届时用户将无法再从微软应用商店下载 UWP 版邮件客户端，已安装的也可能会被更新为“空壳版本（打开后显示应用已被停用，强制跳转到新版应用商店页面）”。

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