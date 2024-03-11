Linux 6.8 内核稳定版发布，Git 对象数即将破千万

IT之家 3 月 11 日消息，在上周推出 Linux 6.8-rc7 版本内核后，Linux 6.8 内核稳定版“进展顺利”如期发布。

Linus Torvalds 在邮件中表示，“该版本的提交数比我预期更多，但其中很多似乎是各种自测试更新（尤其是网络方面），而不是真正的问题。而且最近两周都很平静，所以我觉得没有真正的理由推迟 6.8 版本的发布。”

Linus 认为，和 Linux 6.7“历史性大版本”不同，6.8 只是一个相当常规的更新，其中最大的更新应该是新的英特尔 Xe 显卡驱动。

但值得注意的是，Linux 6.8 将是最后一个 Git 对象数少于 1000 万的主线版本内核。Linus 表示目前 Git 对象数已达 999.6 万个，预测将于未来的几周内跨过这个“不算里程碑”的里程碑。

从明天开始，Linux 6.9 版本的合并窗口会打开，预计将于 2024 年 5 月中旬发布。

IT之家附邮件信息如下：

Linux 6.8 内核主要带来了新的实验性英特尔 Xe 图形驱动程序、包括多款酷睿 Ultra 笔记本电脑与树莓派 5 在内的新硬件 / 平台支持、Bcachefs 文件系统改进、EEVDF 改进、任天堂 NSO 手柄支持、移除 SLAB、升级 Rust 工具链、并带来首个 Rust 网络驱动程序等内容。

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