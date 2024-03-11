消息称三星 Galaxy S24 手机 WPS AI 功能 7 月 30 日之后收费

IT之家 3 月 11 日消息，据蓝鲸财经报道，有部分三星授权体验店已经收到关于 Galaxy S24 系列产品部分 AI 功能即将收费的通知。

报道称，一位位于北京市西单大悦城三星授权体验店的销售告诉记者，“现在购买 S24 的话，登录 WPS，在 2024 年 7 月 30 日以前，第一次领取 WPS AI 权益开始内的 180 天内可免费重复领取，此期间可以免费使用。领取成功后的有效使用期限是 7 天，全国的官方门店都是一样的要求。”另一位位于北京市合生汇购物中心的三星授权体验店的销售人员也表示他们接到了同样的通知。

三星与 WPS 合作的 AI 功能将于 7 月 30 日之后开始收费，收费标准为 118 元 / 一年；148 元 / 15 个月；连续包月则为 15 元 / 月。

报道指出，除与 WPS 合作的 AI 权益收到收费通知之外，与美图、百度的相关合作并未收到收费通知，此外，不借助第三方应用的一些功能也同样未收到收费通知的消息。记者针对上述问题分别向三星方面和 WPS 方面进行求证，但双方均表示还未收到相关通知。

根据三星此前介绍，三星 Galaxy S24 系列实装了众多高阶 AI 能力，将输入、翻译、录音机、笔记、相机等实用功能 AI 化，为用户带来更方便、更高效的综合体验。与海外版不同的是，三星 Galaxy S24 系列的 AI 功能大多由国内厂商提供服务，例如百度等。

IT之家此前报道，Galaxy AI 深度集成百度文心大模型多项能力，可提供端侧赋能的通话、翻译功能，以及借助生成式 AI 带来的智能摘要、排版等功能。此外，Galaxy S24 系列手机首创了“即圈即搜”，用户在文字、图片或视频上进行简单的手势操作，如画圈、划线等，即可立即获得相关搜索结果。

双方还为三星笔记带来“全新升级”的笔记助手，可完成内容翻译、提炼总结及智能排版等操作。用户在录制语音时，端侧 AI 还可将语音实时转录为文本，并区分不同发言人，支持多语种翻译、生成会议纪要。

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