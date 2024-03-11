消息称三星将推 1000 尼特峰值亮度 OLED 笔记本屏幕，今年底明年初发布

IT之家 3 月 11 日消息，博主 @金猪升级包 今日爆料称，今年底或明年初应有三星的“HDR1000 TrueBlack”的屏幕 / 笔记本产品发布。

IT之家查询 DisplayHDR 官网获悉，当前 CTS 1.1 版本规范尚不存在 DisplayHDR True Black 1000 标准。该博主爆料应指峰值亮度达 1000 尼特的 OLED 屏幕，更高级别的认证标准有望随产品一同发布。

▲ VESA DisplayHDR 认证标准列表

目前适用于 OLED 屏幕的最高认证标准为 DisplayHDR True Black 600，要求如下：

10% 窗口峰值亮度 600 尼特以上，全屏峰值亮度 / 持续亮度 350 尼特以上

支持广色域、像素级调光

黑位低于 0.0005 尼特

背光调节延迟低于 2 帧

适用于 LCD 屏幕的 DisplayHDR 1000 标准要求屏幕达到以下参数：

10% 窗口 / 全屏峰值亮度 1000 尼特以上，全屏持续亮度 600 尼特以上

支持广色域，分区级调光

黑位低于 0.05 尼特

背光调节延迟低于 8 帧

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