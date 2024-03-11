有望为 Surface Phone 铺路，微软为折叠屏手机开发“脊椎盖板”铰链新专利

IT之家 3 月 11 日消息，虽然微软 Surface Duo 系列双屏手机产品线已经淡出人们视线，不过最近微软公布了编号为“US-20240069605”专利，该专利描述为“一种折叠屏脊椎盖板装置”，申请公布日为 2024 年 2 月 29 日。

IT之家整理摘要信息得知，相关专利图展示了保护内置铰链的所谓“脊椎盖板”组件，当手机折叠时，脊椎盖板可以向设备的内部铰链机制拉近自己，这使得整个设备能够设计得更薄，更容易握持。

▲ 图源 微软专利（下同）

另据IT之家此前报道，有消息称微软已经取消 Surface Duo 3 开发，将推折叠屏和直板手机，而前微软 Windows 和设备部门负责人帕诺斯・帕奈（Panos Panay）在离职后，更有传言称“Surface Duo、Surface Studio 和 Surface Headphones 在可预见的未来不会推出新产品”。

▲ 微软推出的 Surface Duo 系列产品并未推出国行版本

如今微软很有可能专为开发折叠屏设备“Surface Phone”，但至于这款全新的“Surface Phone”是否能够发布，何时发布，IT之家将持续关注相关进展。

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