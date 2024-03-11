银盐白外观 + 午夜极光内饰，领克 06EM-P 车型“黑白配”款上线

IT之家 3 月 11 日消息，据“领克汽车”官方微博，领克 06EM-P“黑白配”版本正式上线，该版本采用“银盐白外观 + 午夜极光内饰”，目前已经在京东开启“2000 元抢订”。

据介绍，领克 06EM-P 车型于 2023 年 11 月上市，该车采用了领克家族二代设计语言，动力方面则搭载了 EM-P 超级增程电动方案，售价从 13.68 万元到 15.68 万元不等。

IT之家注意到，领克 06 EM-P 的前脸设计十分具有辨识度，分层式的前格栅和破晓之光的日行灯组成了领克的标志性元素。车身尺寸方面，该车的长 / 宽 / 高分别为 4350*1820*1625mm，轴距 2640mm。

领克 06 EM-P 的动力系统是其最大的亮点，新车搭载了 EM-P 超级增程电动方案，采用 BHE15 NA 1.5L 高效发动机，传动系统匹配领先同级的 3DHT 变速器，P1+P3 双电机布局，P3 驱动电机功率达到 160 KW，系统综合功率至高 220KW，综合扭矩 578N.m，百公里加速仅 5.9S。CLTC 纯电续航 126km，CLTC 综合续航 1200km。

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