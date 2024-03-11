吉利控股集团 2 月汽车总销量 18.42 万辆，含沃尔沃全球销量 50315 辆

IT之家 3 月 11 日消息，吉利控股集团 3 月 11 日公布了旗下所有汽车品牌 2 月销量成绩。总量来看，吉利控股 2 月总销量 18.42 万辆；2 月新能源汽车销量 6.43 万辆，同比增长 5%，新能源渗透率达 35%。

各品牌销量方面，吉利汽车集团 2 月销量 111398 辆，同比增长超 3%；其中新能源销量 33508 辆；同比增长约 48%。沃尔沃汽车 2 月全球销量 50315 辆，新能源车型占比 44%。马来西亚“国民品牌”宝腾汽车 2 月销量 13602 辆，新车宝腾 S70（IT之家注：对应国内吉利帝豪）号称引领当地 C 级轿车市场。

吉利汽车集团旗下各品牌销量如下：

吉利品牌 90679 辆

领克品牌 13209 辆

极氪品牌交付量 7510 辆

进入本月，吉利汽车也同样是动作频频。3 月 1 日，吉利推出了熊猫 mini 龙腾版、吉利银河 L6 / L7 龙腾版车型，3 月 8 日，吉利星越 L 智擎新增 15.97 万元的“星云版”车型、吉利缤瑞 COOL / 缤越也新增了“龙腾版”车型，限时 7.18 万元起。

此外，吉利董事长李书福也在两会期间发表提案：建议进一步支持汽车运动，将赛车场列入支持性供地。

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