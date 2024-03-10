吉利杨学良呼吁网友“尽量别把自家新车与小米 SU7 关联起来”：要抱团取暖而非自相残杀

IT之家 3 月 10 日消息，今年吉利旗下多款中大型轿车上市、交付、亮相，但或许因为与小米汽车 SU7 的发布时间“撞期”，这些新车不论是在IT之家还是在微博等社交平台，都引发了广大网友的热议。一时间，有不少小伙伴打趣说不少车型都是“针对”小米仍未上市的 SU7。

近日领克 07 EM-P 发布，有博主直呼“小米 SU7 又多一个对手”，但吉利控股集团高级副总裁杨学良在转发该博主的微博时发文呼吁，“以后大家尽量不要把我们的新车跟小米 SU7 关联起来，更不要对立起来，要乐见别人成功。”

昨天，杨学良再一次发文谈到上述话题：“大家要抱团取暖，而不是自相残杀。”有博主评论表示，“一起进步，市场好了什么都好。互相诋毁，只会害了市场，最终全死。”

关于小米汽车，目前最新的消息显示位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店。据财联社报道，门店装修已接近完成，小米汽车 SU7 尚未到店，预计四月份才会正式开业，负责汽车销售的将会是另一批员工，已经可以预约试驾，北京小米园区和亦庄小米工厂区域可以体验自动驾驶。

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