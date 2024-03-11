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特斯拉德国超级工厂实际用水量远低于预期，环保人士被打脸

2024/3/11 19:05:30 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 11 日消息，特斯拉德国超级工厂 (Giga Berlin) 的用水问题一直是环保人士批评的焦点。尽管特斯拉一直强调该工厂是其目前为止最具可持续性的工厂，但抗议者仍然坚称位于格林海德的 Model Y 生产基地会掠夺当地居民的宝贵水资源，对环境造成危害。

德国媒体 bz 报道称，Giga Berlin 被指控用水过多，并将污染的废水排放到社区污水系统中。但根据最新消息，Giga Berlin 的实际用水量远低于抗议者想象的水平。

据德国每日镜报报道，2023 年，Giga Berlin 只使用了 451,654 立方米的自来水，而其获批的年度用水配额则高达 130 万立方米。特斯拉通过优化生产流程实现了这一目标，据特斯拉员工透露，Giga Berlin 每生产一辆汽车仅消耗 2.28 立方米的水，这比行业平均水平 (3.68 立方米) 低了 33%。

相比之下，周边地区的其他企业用水量要大得多。IT之家注意到，普勒姆尼茨垃圾焚烧厂每年用水 2300 万立方米，施韦特炼油厂用水 1300 万立方米，LEAG 燃煤电厂的用水量更是高达 4480 万立方米。

值得一提的是，克莱斯托芦笋农场一年的用水量就达到 100 万立方米，是特斯拉超级工厂的两倍之多。讽刺的是，特斯拉超级工厂目前每周生产 6000 辆零排放汽车，却因用水量仅为一个芦笋农场的一半而引发争议。

此外，Giga Berlin 的用水效率还会进一步提高。尽管目前 Model Y 的生产用水量已经非常低，但随着工厂的不断扩建，其用水可持续性还将进一步提升。

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关键词：特斯拉新能源汽车电动汽车

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