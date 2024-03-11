合肥发放汽车消费券，单车最高可享 6000 元政府补贴

IT之家 3 月 11 日消息，继重庆、大连之后，合肥瑶海区以“徽动消费 合肥 GO”为主题，联合辖区汽车销售企业共同开展促消活动。

IT之家获悉，本次活动时间为 3 月 16 日至 3 月 20 日，包括比亚迪、吉利、奔驰、奥迪、沃尔沃、大众、本田等品牌在内的共 26 家汽车销售企业举办汽车促销活动，通过发放政府补贴 + 企业配套形式的组合消费券，对购车者给予补贴，最高可享 16000 元。

对于参加活动的燃油车，10 万元（不含）以下补贴 1000 元、10 万元（含）以上至 20 万元（不含）补贴 3000 元、20 万元（含）以上补贴 5000 元；车企按 2000 元、5000 元、8000 元配套售后代金券。

新能源汽车政府补贴标准为，对 10 万元（不含）以下补贴 2000 元、10 万元（含）以上至 20 万元（不含）补贴 4000 元、20 万元（含）以上补贴 6000 元；车企按 3000 元、6000 元、9000 元配套售后代金券。

参加此次促销活动购置新能源汽车置换旧车以旧换新的，在提交审核材料并经审核通过的，可同时再享受每人每台车 1000 元现金补贴，单车最高可补 16000 元（6000 元 + 9000 元 + 1000 元）。

本次活动计划发放政府补贴 420 万元，企业配套 650 万元，累计发放补贴 1100 万元，补贴名额 1130 台，新能源置换名额 200 台，先到先得，用完即止。

各补贴档次剩余名额用户可通过云闪付 App 首页搜索“徽动消费・合肥 GO”春季汽车促销节（瑶海专场）进行查看。活动用户需使用 62 开头银联卡支付购车款（包括购车全款、首付款、尾款、装款等）。

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