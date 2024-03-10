真末日座驾？这款特斯拉 Cybertruck 车罩可防电磁脉冲

IT之家 3 月 10 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 曾将自家的 Cybertruck 电动皮卡称为“终极末日座驾”，虽然当时许多人认为这只是玩笑话，但一些公司却当真了。近日，Mission Darkness 公司发布了一款专为 Cybertruck 打造的法拉第笼防护罩 ——Cybercylent。

Cybercylent 采用导电材料制成，能够屏蔽电磁脉冲 (EMP) 和射频信号的侵入，保护车内物品不受干扰。Mission Darkness 声称，Cybercylent 可以保护电动汽车免受电磁脉冲的影响，此类脉冲会损毁电子设备。电磁脉冲既可以由太阳耀斑等自然现象引起，也可以由核爆炸等人为因素产生。

不过需要注意的是，该车罩也会“屏蔽”掉一些对 Cybertruck 有用的信号。由于 Mission Darkness 公司使用的 TitanRF Faraday Fabric 材料会屏蔽 Wi-Fi、蓝牙和无线信号，因此 Cybertruck 在被罩住后可能无法收到特斯拉提供的 OTA 更新。

材质方面，Cybercylent 采用的是“铜镍混合物”，这或许解释了为什么 Mission Darkness 警告用户仅限于在 “干燥的室内环境” 使用 Cybercylent。

IT之家注意到，搭设完成的 Cybercylent 看起来有点像集装箱，其侧面由织物制成，帐篷的杆子由碳纤维制成，连接件则由铝制成，既轻便又坚固。

Mission Darkness 表示，其产品已被美国陆军和空军等军事机构使用，该公司同时还生产针对小型电子设备的 EMP 防护包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。