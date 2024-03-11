苹果 Apple TV + 在奥斯卡颗粒无收：13 项提名全落空

IT之家 3 月 11 日消息，在本届奥斯卡金像奖上，苹果流媒体平台 Apple TV+ 旗下两部电影《花月杀手》（马丁・斯科塞斯执导）和《拿破仑》（雷德利・斯科特执导）共计斩获 13 项提名，但遗憾的是未能将任何奖项收入囊中。

《花月杀手》共获得十项提名，包括最佳影片、最佳女主角、最佳男配角、最佳导演、最佳剪辑、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳原创配乐以及最佳原创歌曲。《拿破仑》则收获了三个提名，分别为最佳艺术指导、最佳服装设计和最佳视觉效果。

本届奥斯卡竞争异常激烈，《奥本海默》和《可怜的东西》成为最大赢家。

IT之家汇总获奖名单：

最佳影片：《奥本海默》

最佳导演：克里斯托弗・诺兰《奥本海默》

最佳女主角：艾玛・斯通《可怜的东西》

最佳男主角：基里安・墨菲《奥本海默》

最佳女配角：达明・乔伊・伦道夫《留校联盟》

最佳男配角：小罗伯特・唐尼《奥本海默》

最佳原创剧本：《坠落的审判》

最佳改编剧本：《美国小说》

最佳国际影片：《利益区域》

最佳动画长片：《你想活出怎样的人生》

最佳纪录长片：《马里乌波尔 20 天》

最佳配乐：《奥本海默》

最佳歌曲：What Was I Made For? - Billie Eilish /《芭比》

最佳音效：《利益区域》

最佳艺术指导：《可怜的东西》

最佳摄影：《奥本海默》

最佳剪辑：《奥本海默》

最佳视觉效果：《哥斯拉-1.0》

最佳化妆与发型设计：《可怜的东西》

最佳服装设计：《可怜的东西》

最佳动画短片：《战争结束了！受列侬和洋子音乐的启发‎》

最佳真人短片：《亨利・休格的神奇故事》

最佳纪录短片：《最后的修理店》

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