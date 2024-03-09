挑战苹果，英伟达市值达 2.38 万亿美元再创新高

IT之家 3 月 9 日消息，英伟达公司市值“火箭式”蹿升，在短短九个月内，从 1 万亿美元飙升至 2 万亿美元以上，而且有超越苹果冲击美股第二大市值公司的趋势。

英伟达近日市值达到 2.38 万亿美元（当前约 17.14 万亿元人民币），和苹果（美股第二）的市值差距为 2300 亿美元（IT之家备注：当前约 1.66 万亿元人民币），和微软（美股第一）的市值差距为 6450 亿美元（当前约 4.64 万亿元人民币）。

英伟达控制着高端人工智能芯片市场 80% 的份额，其股价的持续上涨推动华尔街股价在今年创下历史新高，并使该公司在基准标准普尔 500 指数中的权重超过 5%。

反观苹果公司，因 iPhone 销售放缓而陷入困境的苹果公司已拱手把“美股市值最高公司”头衔给了微软公司。

截至IT之家发文为止，英伟达公司市值开始回落，目前总市值为 2.19 万亿美元，苹果公司总市值为 2.64 万亿美元，微软公司总市值为 3.02 万亿美元。

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