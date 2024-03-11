古尔曼披露苹果汽车项目细节：多种设计方案均为面包车，配备彩电大沙发

IT之家 3 月 11 日消息，彭博社知名记者马克・古尔曼在“周更”栏目 PowerOn 的最新一期时事通讯中，披露了已经“夭折”的苹果汽车项目更多细节。

古尔曼称，苹果公司最初的目标是实现 L5 级别（完全）自动驾驶，车内没有方向盘或踏板，外观设计风格类似于一款具有“未来主义”的面包车 ——Canoo Lifestyle Vehicle。细节方面，苹果汽车拥有可调色的深黑色车窗、纯白色外观和中间为黑色的白色轮圈，车头、车尾的设计完全相同。

IT之家注：下图为古尔曼提到的 Canoo Lifestyle Vehicle，仅供参考。

内饰方面，该车采用“简约”设计风格，配备“能够在私人飞机或高级轿车上看到的”豪华座椅，可以舒适地容纳四个人，座椅可在普通椅子、躺椅之间切换，配有脚托。

在苹果汽车的许多设计方案中，座舱中央都配备了一台巨型电视，用于播放视频、处理 FaceTime 视频通话。而在另一部分方案中，车顶悬挂了 iPad 大小的显示屏。此外，苹果还设计了一种特殊的空调系统，气流沿着车厢两侧推动，而非吹向乘客脸部。

古尔曼表示，上述方案并非苹果汽车项目的唯一想法。前苹果首席设计官 Jony Ive 先后设计了两种方案，一种“看起来就像上世纪 50 年代大众面包车的现代翻版”，第二个版本则与大众 ID.Buzz 面包车的原型车“几乎一模一样”。不过，在大众官宣 ID.Buzz 之前，苹果汽车内部就已经展示了这种设计方案。

在 Jony Ive 的设计方案中，苹果汽车项目采用了类似特斯拉 Model X 的鸥翼车门，车身前后都有明显弧度，拥有两个可以旋转的座椅。

综合IT之家此前报道，早在 2021 年就有知情人士声称，苹果希望在 2020 年收购 Canoo，主要吸引苹果兴趣的是 Canoo 的可扩展滑板电动汽车平台。不过由于 Canoo 更希望得到苹果的投资，最终导致谈判破裂。2022 年，彭博社称苹果公司再度考虑收购 Canoo，以推进苹果的造车项目。

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