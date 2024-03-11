保时捷发布新款 Taycan：轿跑猎装双版本 / 7 款车型，4 月中旬预售

IT之家 3 月 11 日消息，保时捷新款 Taycan 家族今晚全球首发，新车拥有更长的续航里程、性能更佳的底盘和动力系统，将于 4 月中旬开启预售。

据介绍，Taycan 这次首发 7 种不同车型，IT之家汇总如下：

Taycan Turbo

Taycan Turbo S

Taycan Turbo GT

Taycan Turbo GT With Weissach Package

Taycan 4 Cross Turismo（猎装车型，下同）

Taycan 4S Cross Turismo

Taycan Turbo Cross Turismo

新车在外观上没有过多改变，搭载了新款大灯组，内部拥有超过 32000 个 LED 光源组成的像素阵列，可根据实时路况选择照明区域、亮度，例如夜间对向来车时，大灯可关闭一部分 LED 像素，防止直射对方驾驶员的眼睛，可为夜间驾驶的安全性带来显著提升。此外，新款 Taycan 搭载专门开发的新款 21 英寸轮圈及轮胎，号称能够提升最高 40km 续航（WLTP 工况）。同时，整车重量减轻 15kg。

新款 Taycan 的内饰同样没有过多设计调整，而是带来部分功能升级，新增苹果 CarPlay+，副驾屏新增“隐私观影”模式。此外，该车还标配倒车影像、变道辅助、交通拥堵辅助、3D 环境模拟显示等功能。

新款 Taycan 配备新款 Panamera 同款悬架系统，搭载双阀门减振器双腔空气悬架，官方称可以提升新车的舒适性和操控性。动力参数方面，基础版车型最大功率 300kW，零百加速 4.8 秒，WLTP 工况最大续航 678km；Turbo 车型则可提供 700kW 功率和 2.4 秒的零百加速成绩，WLTP 续航里程 630 公里。

此外，新车支持最高 320kW 的快充功率，将电池从 10% 充至 80% 仅需 18 分钟。

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