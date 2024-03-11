保时捷 Taycan Turbo GT 电动跑车发布，零百加速仅需 2.2 秒

IT之家 3 月 11 日消息，今日，保时捷正式发布了 Taycan Turbo GT 车型。

此前，保时捷曾使用一台尚未公布的 Taycan 车型在纽伯格林北环赛道跑出了惊人的 7:07.55 圈速，该成绩比有着特殊性能套件加持的 Taycan Turbo S 还快了足足 26 秒，由此可见该车的性能有多么强劲。而现在，这台神秘的 Taycan 已正式揭开面纱，它正是保时捷 Taycan Turbo GT。

值得一提的是，纽伯格林并不是 Taycan Turbo GT 唯一征服的赛道。今年 2 月，Lars Kern 驾驶 Taycan Turbo GT 驶入美国著名赛道 WeatherTech Raceway Laguna Seca，并以 1:27.87 的成绩刷新了最快合法上路电动汽车圈速纪录。

就像它的卡宴兄弟一样，Taycan Turbo GT 也将性能视为重中之重，为原本强悍的全电动跑车增添了赛车化的锋芒。得益于高达 1092 匹的马力（使用弹射起步）和 1330 牛米的扭矩，Taycan Turbo GT 是史上最强的量产保时捷，其 0-100 km/h加速仅需 2.3 秒，选装 Weissach 套件后仅需 2.2 秒。选装 Weissach 套件后极速可达 305 公里 / 小时，如果不选装该套件，极速则为 290 公里 / 小时。新车采用了 105KW 电池组。

为了在赛道上跑出惊人的圈速，Taycan Turbo GT 还有一个 “Attack” 模式，可以通过按下一个按键瞬间提升 161 匹马力，持续 10 秒。

然而，让 Taycan Turbo GT 在赛道上如此迅猛的不只是强劲的动力。得益于大量碳纤维的使用（例如赛车级碳纤维座椅），其重量比 Taycan Turbo S 轻了 165 磅（约 74.91 千克）。此外，保时捷主动式悬挂管理系统也针对 Turbo GT 进行了特别调校，并且配备了专属的 21 英寸轮毂，专为减轻重量和制动通风而设计。

制动方面，Taycan Turbo GT 标配的陶瓷制动器基于 PCCB (Porsche Carbon Ceramic Brake) 系统打造，并进行了轻量化升级，卡钳采用独特的胜利金涂装。

车尾扰翼的襟翼也针对 Taycan Turbo GT 进行了一些设计调整，搭配光滑的碳纤维饰面，强调了其专注赛道的定位。自适应尾翼为标配，选装 Weissach 套件后则可以升级为固定碳纤维尾翼。

Taycan Turbo GT 提供六种可选车漆，其中包括专为其打造的全新颜色 —— 紫罗兰天空金属漆和浅蓝色金属漆。消费者还可以选择电压蓝、亮光黑或哑光黑的 Taycan 车标装饰，贴于车门下部和引擎盖上。车内则可选轻量化碳纤维桶形座椅，或 18 向调节的自适应运动座椅。Taycan Turbo S 的 Sport Chrono 组件也没有缺席，并提供 GT 银色或电压蓝色的内饰搭配，头枕上绣有 Turbo GT logo，空调控制面板下方也印有 Turbo GT logo。选装 Weissach 套件后，内饰徽标将和其它保时捷 GT 车型一样，替换成 Weissach logo。

保时捷 Taycan Turbo GT 在美国市场的起价为 231995 美元（IT之家注：当前约 167 万元人民币，含目的地费用），将于今年夏天发售。

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