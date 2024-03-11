欧盟委员会“以身试法”：涉嫌违规使用微软 365 ，被勒令整改

IT之家 3 月 11 日消息，欧盟委员会经常对微软等科技巨头发起调查，如今该机构却发现自己成了被调查的一方。欧洲数据保护监管机构 (EDPS) 近日裁定，欧盟委员会在使用微软 365 办公软件服务时违反了欧盟的数据保护条例。

图源 Pixabay

IT之家注意到，EDPS 在其新闻稿中指出，欧盟委员会“在使用微软 365 时没有充分限定收集的个人数据类型及其明确的具体目的”。此外，欧盟委员会也没有采取足够的安全措施，以确保将数据传输至欧盟以外的区域后，仍然能享受与欧盟内部同等水平的保护。

EDPS 要求欧盟委员会在 2024 年 12 月 9 日之前做出整改，以确保其使用微软 365 的方式符合欧盟数据保护法规。目前，无论是欧盟委员会还是微软，都没有对此裁决做出回应。

颇具讽刺意味的是，欧盟委员会在 2023 年 7 月对微软 365 展开过调查。当时，欧盟委员会表示正在调查 Salesforce 在 2020 年提出的指控，即微软将其 Teams 视频会议软件捆绑销售到微软 365 套件中，涉嫌违反欧盟的竞争规则。

在调查宣布之后，微软表示将从 2023 年 10 月 1 日起，在欧盟和瑞士地区单独销售 Teams 软件，而不将其捆绑在微软 365 套件中。然而，有未经证实的报道称，欧盟委员会对微软的这一举措并不满意。

欧盟委员会针对微软 365 和 Teams 的调查仍在进行中，但尚未公布调查结束日期以及可能对微软采取的处罚措施。

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