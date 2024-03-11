Tinder 母公司 Match 提议，年龄验证应该交给苹果和谷歌

IT之家 3 月 11 日消息，社交媒体巨头 Meta 首席执行官马克・扎克伯格此前曾表示，对于有年龄限制的应用，应该由苹果等拥有应用商店的公司来负责用户年龄验证。近日，这一呼吁得到了交友软件公司 Match Group 的响应。

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Match Group 是知名交友软件 Tinder、Hinge、OkCupid 和 Plenty of Fish 等的母公司，该公司新任的信任与安全主管 Yoel Roth 此前曾在 Twitter 担任相同职务，近期因埃隆・马斯克的裁员风波而加入 Match Group。

Roth 认为，苹果和谷歌应用商店拥有智能手机用户的信息，例如支付卡信息和设备信息，相比于单个应用能更准确地评估用户年龄。他表示，将年龄验证的责任交给应用商店并不是推卸责任，而是因为应用商店拥有更适合做这项工作的有利条件。

IT之家注意到，早在去年 11 月 Meta 就提出过类似的观点。Meta 的全球安全主管 Antigone Davis 当时表示，当青少年尝试下载应用时，应用商店可以要求通知他们的父母，就像父母收到青少年消费通知一样，由父母决定是否允许下载。扎克伯格今年 1 月份在美国国会听证会上也表达了这一立场，呼吁立法者要求苹果和谷歌的应用商店对年轻用户进行年龄验证。

这些公司的动机之一可能是为了避免法律责任，不过不得不承认，与大多数应用开发者相比，苹果的确能更准确地掌握 Apple ID 所有者的年龄。即使这些公司的提议带有自身的利益考量，但相比让多个开发者收集用户生日等敏感信息，还是由苹果和谷歌进行统一的年龄验证并据此允许或阻止安装相应应用更为安全有效。

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