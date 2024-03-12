共享充电宝行业自律公约：租借免费时长不少于 5 分钟，深圳率先发布，7 家企业承诺

IT之家 3 月 12 日消息，3 月 11 日，深圳市消委会发布深圳市共享充电宝行业自律公约，对深圳市共享充电宝行业计价时间进行了统一与细化，要求商家承诺，充电宝租借免费时长不少于 5 分钟；租借的计价时间单位不超过半小时；因所在地难以及时归还充电宝时，企业核实后可暂停计费等内容。

IT之家附完整内容如下：

一、明示收费规则：在机身或和租借页面明确公示收费规则包括免费时长、计费标准、封顶价、押金。

二、增加免费时长：充电宝租借免费时长不少于 5 分钟。

三、细化计价单位：充电宝租借的计价时间单位不超过半小时。

四、保持充电宝高电量出借：低于 50% 不出借，人流高峰情况下低于 50% 出借需明确告知消费者。

五、出厂检测：产品出厂前需抽样进行 48 小时以上质量检测。

六、建立定期维护和异常回收机制：定期安排设备排查，对异常设备回收检测，循环充放电超 500 次的充电宝暂停使用并回收。

七、高效处理投诉：消费者投诉 72 小时内受理并提出解决方案。

八、订单暂停计费机制：消费者充电完成而所在地难以及时归还充电宝时，企业核实后可暂停计费。

目前街电、搜电、来电、倍电、怪兽、美团、瞎充 7 家共享充电宝企业已签署自律公约，承诺并已基本按照自律公约内容履行。

据深圳晚报报道，2023 年，深圳市消委会收到共享充电宝消费投诉 2816 宗，同比增长近半成。其中恶意扣费、易借难还、押金不退、还错被卡、充电异常为消费者反映的主要问题。

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