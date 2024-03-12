微软公告：6 月停止支持 Win10 21H2 企业版等更新

IT之家 3 月 12 日消息，微软公司今天发布公告，宣布将于今年 6 月停止支持企业版和教育版 Windows 10 21H2 更新。

微软表示在该服务终止日期后，不再向运行 Windows 10 21H2（又称 Windows 10 November 2021 Update）的设备推送每月质量更新，意味着没有补丁来修复漏洞。

微软在周一发布的生命周期政策公告中发布提醒：

2024 年 6 月 11 日之后，这些版本将不再接收安全更新。 客户在此日期之后联系微软支持部门，会被引导将其设备更新至 Windows 10 最新版本或升级至 Windows 11，以继续获得支持。

以下 Windows 10 21H2 版本将于 2024 年 6 月 11 日结束服务：

Windows 10 企业版，Version 21H2

Windows 10 Enterprise multi-session, version 21H2

Windows 10 教育版，version 21H2

Windows 10 物联网企业版，version 21H2

IT之家注：Windows 10 21H2 的家庭版、专业版、专业教育版和工作站专业版已经于 2023 年 6 月停止支持。

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