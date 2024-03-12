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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11 相机将引入 AI 滤镜特性，实现水彩、插图等效果

2024/3/12 8:38:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 12 日消息，Windows 爱好者 @XenoPanther 近日发布推文，表示未来 Windows 系统可能会添加 AI 艺术滤镜功能，让用户视频通话或者直播过程中，让画面看起来像是水彩画、动画片或插图。

@XenoPanther 在推文中表示，在微软尚未发布的 Windows Local Experience Pack（LXP） 26079 版本中，发现了四个采用“NXT”前缀的文件。

IT之家附上 4 个文件内容如下：

  • NXTOOBE.exe.mui（Windows 开箱即用体验）

  • NXTLogin.exe.mui（Windows 登录）

  • NXTShellCapabilities.dll.mui（网络专用门户网站）

  • NXTLogonController.dll.mui（Windows 登录）

并在后续推文中表示，微软计划引入新的相机滤镜效果：

  • 视频看起来像一幅水彩画

  • 视频看起来像动画片

  • 视频看起来像一幅插图

Windows Central 的 Zac Bowden 表示，这些滤镜将会出现在 Windows 11 系统中的 Windows Studio Effects 应用中。

IT之家此前发布报道，分享了在 22635.3276 预览版系统，如何在托盘上启用 Windows Studio Effects 按钮的教程。

Windows Studio Effects 是一款基于机器学习算法的视频体验增强功能，通过调用神经处理单元（NPU），为用户摄像头和麦克风部署某些滤镜和效果，改善您在视频通话期间的外观和声音。

Windows Studio Effects 主要有 4 种用途，3 种用于相机，1 种用于麦克风：

  • 自动取景：顾名思义，此功能可让相机取景框自动调整以保持对焦。

  • 背景效果（模糊）：此功能可让您模糊相机视图中的背景元素。您可以选择标准模糊或更柔和的人像模糊。

  • 目光接触：当您注视屏幕时，此摄像头效果会进行补偿，使您看起来好像正在与通话中的其他人进行目光接触。

  • 语音聚焦：此麦克风效果可滤除背景噪音，确保您的声音清晰可辨。

相关阅读：

Win11 学院：如何在 22635.3276 预览版系统托盘中启用 Windows Studio Effects 按钮

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关键词：Win11微软

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