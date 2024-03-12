首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软将调整 Win10 / Win11 系统：更改默认浏览器设置不再主推 Edge

2024/3/12 9:33:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 3 月 12 日消息，微软为了在欧洲市场遵守《数字市场法案》（DMA），在同意卸载 OneDrive 应用同时，还将调整更改默认浏览器窗口，不再凸显推广 Edge 浏览器，而是和 Chrome 等浏览器一视同仁。 

Windows 10Windows 11 系统用户目前尝试更改默认浏览器时候，在弹出的切换窗口中会显示“推荐应用 / 精选应用”，显示 Microsoft Edge 浏览器，并标榜来自微软的浏览器能提供更丰富的在线功能，满足用户的多元化需求。

IT之家援引国外科技媒体 Windows Latest 报道，这项更改同样适用于欧洲以外的用户。

微软以前将 Edge 视为系统组件，因此很难卸载。不过，微软刚刚为欧洲经济区（EEA）的用户提供了可选的 Windows 浏览器功能。从 Moment 5 更新开始，Edge 和 Bing 现在在欧洲经济区可以轻松卸载。

用户只需前往 "设置" > "应用程序" > "已安装的应用程序"，然后点击三个点，选择 "卸载" 浏览器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：EdgeChrome浏览器Win10Win11微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用