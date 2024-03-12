微软将调整 Win10 / Win11 系统：更改默认浏览器设置不再主推 Edge

IT之家 3 月 12 日消息，微软为了在欧洲市场遵守《数字市场法案》（DMA），在同意卸载 OneDrive 应用同时，还将调整更改默认浏览器窗口，不再凸显推广 Edge 浏览器，而是和 Chrome 等浏览器一视同仁。

Windows 10 和 Windows 11 系统用户目前尝试更改默认浏览器时候，在弹出的切换窗口中会显示“推荐应用 / 精选应用”，显示 Microsoft Edge 浏览器，并标榜来自微软的浏览器能提供更丰富的在线功能，满足用户的多元化需求。

IT之家援引国外科技媒体 Windows Latest 报道，这项更改同样适用于欧洲以外的用户。

微软以前将 Edge 视为系统组件，因此很难卸载。不过，微软刚刚为欧洲经济区（EEA）的用户提供了可选的 Windows 浏览器功能。从 Moment 5 更新开始，Edge 和 Bing 现在在欧洲经济区可以轻松卸载。

用户只需前往 "设置" > "应用程序" > "已安装的应用程序"，然后点击三个点，选择 "卸载" 浏览器。

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