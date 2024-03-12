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微软携手多家医疗机构推出 TRAIN：确保安全、可信赖地开发医疗 AI 应用

2024/3/12 8:22:31 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 12 日消息，微软近日携手多家健康医疗机构，共同创建了“值得信赖和负责任的人工智能网络”（Trustworthy & Responsible AI Network，缩写为 TRAIN），旨在为医疗行业开发和使用 AI 应用，建立并实施严格的标准。

AI 应用在医疗保健领域发挥着越来越关键的作用，微软表示 TRAIN 的目标是确保这些 AI 应用的质量、安全性和可信度。

多家医疗机构参与了 TRAIN 项目，IT之家附上列表如下：

  • AdventHealth

  • Advocate Health

  • Boston Children’s Hospital

  • Cleveland Clinic

  • Duke Health

  • Johns Hopkins Medicine

  • Mass General Brigham

  • MedStar Health

  • Mercy

  • Mount Sinai Health System

  • Northwestern Medicine

  • Providence

  • Sharp HealthCare

  • University of Texas Southwestern Medical Center

  • University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

  • Vanderbilt University Medical Center

TRAIN 项目采用多方合作方式推进：

  • 最佳实践交流：成员组织分享人工智能安全实践、监控算法并负责任地管理人工智能。

  • AI 注册：建立一个安全的门户网站，简化临床 AI 应用的注册。

  • 成果衡量：评估人工智能性能的工具，强调偏差检测和隐私保护。

  • 联合 AI Outcomes Registry：各国注册机构可在成员机构之间安全共享成果。

TRAIN 项目希望合作促进公平和无障碍

TRAIN 将其优势扩展到大型机构之外。通过与 OCHIN（服务于全国社区卫生组织网络）和 TruBridge（社区医疗保健的渠道）合作，TRAIN 确保各种规模的组织都能获得负责任的人工智能。

微软全球首席医疗官兼医疗保健副总裁 David Rhew 博士表示：

说到人工智能的巨大能力，毫无疑问，这项技术具有改变医疗保健的潜力。然而，负责任地实施该技术的流程同样至关重要。

通过共同努力，TRAIN 成员旨在建立负责任的人工智能操作最佳实践，帮助改善患者的治疗效果和安全性，同时促进对医疗人工智能的信任。

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关键词：微软人工智能医疗

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