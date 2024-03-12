微软携手多家医疗机构推出 TRAIN：确保安全、可信赖地开发医疗 AI 应用

IT之家 3 月 12 日消息，微软近日携手多家健康医疗机构，共同创建了“值得信赖和负责任的人工智能网络”（Trustworthy & Responsible AI Network，缩写为 TRAIN），旨在为医疗行业开发和使用 AI 应用，建立并实施严格的标准。

AI 应用在医疗保健领域发挥着越来越关键的作用，微软表示 TRAIN 的目标是确保这些 AI 应用的质量、安全性和可信度。

多家医疗机构参与了 TRAIN 项目，IT之家附上列表如下：

AdventHealth

Advocate Health

Boston Children’s Hospital

Cleveland Clinic

Duke Health

Johns Hopkins Medicine

Mass General Brigham

MedStar Health

Mercy

Mount Sinai Health System

Northwestern Medicine

Providence

Sharp HealthCare

University of Texas Southwestern Medical Center

University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

Vanderbilt University Medical Center

TRAIN 项目采用多方合作方式推进：

最佳实践交流：成员组织分享人工智能安全实践、监控算法并负责任地管理人工智能。

AI 注册：建立一个安全的门户网站，简化临床 AI 应用的注册。

成果衡量：评估人工智能性能的工具，强调偏差检测和隐私保护。

联合 AI Outcomes Registry：各国注册机构可在成员机构之间安全共享成果。

TRAIN 项目希望合作促进公平和无障碍

TRAIN 将其优势扩展到大型机构之外。通过与 OCHIN（服务于全国社区卫生组织网络）和 TruBridge（社区医疗保健的渠道）合作，TRAIN 确保各种规模的组织都能获得负责任的人工智能。

微软全球首席医疗官兼医疗保健副总裁 David Rhew 博士表示：

说到人工智能的巨大能力，毫无疑问，这项技术具有改变医疗保健的潜力。然而，负责任地实施该技术的流程同样至关重要。 通过共同努力，TRAIN 成员旨在建立负责任的人工智能操作最佳实践，帮助改善患者的治疗效果和安全性，同时促进对医疗人工智能的信任。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。