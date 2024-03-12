华硕旗下圣旗推出 H610M-HIH“嘿嘿”主板，699 元

IT之家 3 月 12 日消息，华硕现已在电商平台上架旗下圣旗品牌 H610M-HIH“嘿嘿”M-ATX 主板，定价 699 元。据了解，HIH 为“Hold Infinite Honor”的简写。

IT之家整理该主板规格如下：

该主板采用 8+1+1 相供电，单 EPS 8pin 辅助供电接口，内存方面支持双通道双槽 DDR5，不支持 CPU 和内存超频。

PCIe 和存储方面，H610M-HIH 搭载 1 条 PCIe 4.0x16 和一条 PCIe 3.0x1 插槽，以及双 M.2 2280 固态硬盘位：其中首条为 附带散热马甲的 PCIe 3.0x4，第二条为 PCIe 3.0x2 且与第二条 PCIe 插槽共享带宽。此外还有 2 个 SATA 接口。

网络方面，此款圣旗主板搭载瑞昱 2.5G 有线网卡，在第二条 M.2 插槽下方提供了一个 CNVi / PCIe 两用无线网卡插槽。

I / O 上，其在 H610 主板中少见地提供了一个前置 USB Type-C（5G）接针，背部 I / O 部分则采用一体化面板设计，提供 10G / 5G Type-A 口各两个。

人性化设计上，H610M-HIH 在首个 M.2 盘位和首条 PCIe 插槽上均采用了易拆式设计，搭载 Q-LED 闪烁诊断灯，并拥有多组 RGB 接针，支持华硕 AURA SYNC 神光同步。

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