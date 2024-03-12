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PICO 互联 Beta 版发布，支持 VR 头显串流 macOS / Windows 电脑

2024/3/12 10:23:09 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 12 日消息，PICO 互联 Beta 版软件发布，用户可以在 macOS 和 Windows 系统电脑上，进入官网下载对应系统版本进行串流体验。

据官网介绍，PICO 互联（Beta）是在一体机内跨端使用电脑的一套工具软件，可以帮助用户在一体机内串流游玩 SteamVR 上的游戏，使用用户的电脑桌面（支持 Windows 和 Mac 系统），观看电脑上的视频。

IT之家整理各系统下的 PICO 互联（Beta）更新日志如下：

Windows 版本更新信息：

更新信息：

  • 版本号：10.0.24 Beta

  • 发布日期：2024-03-11

  • 文件大小：148MB

更新内容：

  • 1. 软件更名为“PICO 互联（Beta）”；

  • 2. 全新的跨端连接技术架构；

  • 3. 全新的用户界面设计；

  • 4. 新增电脑桌面串流功能；

  • 5. 更好的 SteamVR 兼容性；

  • 6. 支持双端同账号的自动连接；

  • 7. 支持游戏画面超分功能；

  • 8. 支持游戏画面 Gamma 调节。

安装及使用说明：

  • PICO OS V5.9.0 及以上

  • PC 硬件及系统配置

  • Windows 10 20H2 及以上操作系统

  • Intel Core i5-4590 / AMD FX8350 及以上处理器

  • 8GB 及以上内存

  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 同等性能及以上显卡

Windows版本

macOS 版本更新信息：

更新信息：

  • 版本号：10.0.24 Beta

  • 发布日期：2024-03-11

  • 文件大小：237MB

更新内容：

  • 1. 软件更名为“PICO 互联（Beta）”；

  • 2. 全新的跨端连接技术架构；

  • 3. 全新的用户界面设计；

  • 4. 新增电脑桌面串流功能；

  • 5. 支持双端同账号的自动连接。

安装及使用说明：

  • PICO OS V5.9.0 及以上

  • macOS Ventura v13 及以上操作系统

macOS

PICO 互联（Beta）提供了 macOS / Windows 系统的无线、有线连接。官方称在更新 PICO OS 5.9.0 之后，PICO 互联（Beta）支持超低延迟连接

目前支持 PICO 互联（Beta）的设备包括：升级了 PICO OS 5.9.0 的 PICO 4 Pro、PICO 4 以及 PICO Neo 3。进行无线连接时，官方表示需要将 PICO VR 一体机与将要连接的电脑处于同一 5G Wi-Fi 下。

IT之家使用 PICO Neo 3 设备进行了 macOS / Windows 系统的实测，发现人体对延迟的感知不明显，用户能够通过无线连接正常进行内容浏览。

目前，PICO 互联还处于 Beta 版测试阶段，功能还不够完善，官方宣传中提到，PICO OS 5.9.0 更新后，PICO 互联（Beta）支持用户“快速打字和浏览”，但在实测中，IT之家无论是在 macOS，还是在 Windows 系统，都未能成功触发键盘输入功能，仅通过手柄实现了鼠标点击、滑动等操作。

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需要注意的是，PICO 互联（Beta）对 macOS 和 Windows 支持的自定义程度不一致。在 macOS 系统下，仅支持对麦克风、声音输出、语言以及自动连接开关及方式进行设置；但是在 Windows 系统下，可自定义内容较多，用户可以自由配置显示清晰度、码率、刷新率、编码方式等。

两者页面设置对比：

macOS：

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Windows：

游戏显示设置

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音频设置

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通用设置

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实验室设置

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IT之家此前报道，PICO OS 推出 5.9.0 版本更新，该版本更新后，PICO 游戏串流助手将升级为 PICO 互联，支持 PC / Mac 电脑的桌面互联，用户可通过 PICO XR 设备操控电脑设备。同时 PICO 互联还支持多桌面切换使用，用户可以同时连接多台显示设备。

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关键词：PICOVR

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