PICO 互联 Beta 版发布，支持 VR 头显串流 macOS / Windows 电脑

IT之家 3 月 12 日消息，PICO 互联 Beta 版软件发布，用户可以在 macOS 和 Windows 系统电脑上，进入官网下载对应系统版本进行串流体验。

据官网介绍，PICO 互联（Beta）是在一体机内跨端使用电脑的一套工具软件，可以帮助用户在一体机内串流游玩 SteamVR 上的游戏，使用用户的电脑桌面（支持 Windows 和 Mac 系统），观看电脑上的视频。

IT之家整理各系统下的 PICO 互联（Beta）更新日志如下：

Windows 版本更新信息：

更新信息：

版本号：10.0.24 Beta

发布日期：2024-03-11

文件大小：148MB

更新内容：

1. 软件更名为“PICO 互联（Beta）”；

2. 全新的跨端连接技术架构；

3. 全新的用户界面设计；

4. 新增电脑桌面串流功能；

5. 更好的 SteamVR 兼容性；

6. 支持双端同账号的自动连接；

7. 支持游戏画面超分功能；

8. 支持游戏画面 Gamma 调节。

安装及使用说明：

PICO OS V5.9.0 及以上

PC 硬件及系统配置

Windows 10 20H2 及以上操作系统

Intel Core i5-4590 / AMD FX8350 及以上处理器

8GB 及以上内存

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 同等性能及以上显卡

macOS 版本更新信息：

更新信息：

版本号：10.0.24 Beta

发布日期：2024-03-11

文件大小：237MB

更新内容：

1. 软件更名为“PICO 互联（Beta）”；

2. 全新的跨端连接技术架构；

3. 全新的用户界面设计；

4. 新增电脑桌面串流功能；

5. 支持双端同账号的自动连接。

安装及使用说明：

PICO OS V5.9.0 及以上

macOS Ventura v13 及以上操作系统

PICO 互联（Beta）提供了 macOS / Windows 系统的无线、有线连接。官方称在更新 PICO OS 5.9.0 之后，PICO 互联（Beta）支持超低延迟连接。

目前支持 PICO 互联（Beta）的设备包括：升级了 PICO OS 5.9.0 的 PICO 4 Pro、PICO 4 以及 PICO Neo 3。进行无线连接时，官方表示需要将 PICO VR 一体机与将要连接的电脑处于同一 5G Wi-Fi 下。

IT之家使用 PICO Neo 3 设备进行了 macOS / Windows 系统的实测，发现人体对延迟的感知不明显，用户能够通过无线连接正常进行内容浏览。

目前，PICO 互联还处于 Beta 版测试阶段，功能还不够完善，官方宣传中提到，PICO OS 5.9.0 更新后，PICO 互联（Beta）支持用户“快速打字和浏览”，但在实测中，IT之家无论是在 macOS，还是在 Windows 系统，都未能成功触发键盘输入功能，仅通过手柄实现了鼠标点击、滑动等操作。

需要注意的是，PICO 互联（Beta）对 macOS 和 Windows 支持的自定义程度不一致。在 macOS 系统下，仅支持对麦克风、声音输出、语言以及自动连接开关及方式进行设置；但是在 Windows 系统下，可自定义内容较多，用户可以自由配置显示清晰度、码率、刷新率、编码方式等。

两者页面设置对比：

macOS：

Windows：

游戏显示设置

音频设置

通用设置

实验室设置

IT之家此前报道，PICO OS 推出 5.9.0 版本更新，该版本更新后，PICO 游戏串流助手将升级为 PICO 互联，支持 PC / Mac 电脑的桌面互联，用户可通过 PICO XR 设备操控电脑设备。同时 PICO 互联还支持多桌面切换使用，用户可以同时连接多台显示设备。

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