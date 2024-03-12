荣耀手环 9 和荣耀手表新品官宣 3 月 18 日发布

IT之家 3 月 12 日消息，荣耀商城官宣，荣耀手环 9 和荣耀手表新品将在荣耀 2024 春季旗舰新品发布会上亮相，官方现已开启“1 元挚礼”活动。

IT之家此前报道，蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）认证网站公示的清单中，出现了 RHE-B39 和 RHE-B19 两款型号，并明确标注为“荣耀手环 9”，意味着荣耀手环跳过 8。根据页面信息显示，荣耀手环 9 支持蓝牙 5.3 协议。

此外IT之家发现，荣耀手环 9 已经出现在荣耀运动健康 App 的设备配对页中，官方定位为时尚健康手环，预计荣耀手环 9 将在表盘设计和健康监测功能上有较为突出的亮点。目前，官方没有进一步揭露产品相关信息。

据悉，荣耀将在 3 月 18 日举行荣耀春季旗舰新品发布会，届时将带来荣耀 Magic6 RSR｜保时捷设计、荣耀 Magic6 至臻版、荣耀 MagicBook Pro 16、荣耀手环 9 以及荣耀手表新品等多款产品。

作为参考，上一代荣耀手环 7 采用高光金属质感表壳，拥有蔷薇粉、雪松青、幻夜黑三款配色，搭载 1.47 英寸 AMOLED 全面屏，达 282 PPI，采用 2.5D 弧面玻璃，首发价 199 元起，NFC 版首发价 239 元。

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