俄罗斯计划 4 月上旬发射“安加拉-5M”火箭

IT之家 3 月 12 日消息，俄罗斯航天局局长尤里・鲍里索夫近日向普京总统报告，计划 2024 年 4 月上旬发射“安加拉-5M”火箭。

图源：WikiMedia

鲍里索夫表示：“我们已经在东方航天发射场完成了安加拉-5M 火箭的所有前期准备工作，希望在 4 月上旬进行首次发射”。

“安加拉-5M”火箭是“安加拉-A5”的升级版，是一种三级重型火箭，质量为 770 吨（比 A5 型号轻 3 吨），推力为 980 吨。该火箭能将 27.7 吨的载荷送入近地轨道，7 吨载荷进入地球同步转移轨道，3.5 吨的载荷进入地球同步轨道。相比之下，目前的安加拉 - A5 火箭的指标为：24 吨、5.4 吨、2.8 吨。

俄罗斯于 2020 年 12 月 14 日成功发射了一枚安加拉 - A5 重型火箭，这枚火箭是第二次试射。

IT之家注：俄罗斯安加拉（Angar）火箭家族包括：轻型安加拉 - 1.2、中型 A3 和重型 A5、5M、A5B（增加有效载荷）和 A5P（载人）。该系列火箭最大运载能力有望达到 37.5 吨。

从左至右：安加拉-1.2, 安加拉-5 / Briz-M, 安加拉-5 / Persei (INSIDER CONTENT), 安加拉-5M / PTK, 安加拉-5 / KVTK 以及安加拉-5V

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