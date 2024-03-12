系列 20 周年之际，《怪物猎人：世界》游戏全球销量突破 2500 万份

IT之家 3 月 12 日消息，卡普空近日发布公告，宣布包括《怪物猎人世界：冰原》在内，实体版和数字版《怪物猎人：世界》（Monster Hunter: World）游戏全球销量突破 2500 万份。

卡普空于 2018 年 1 月 26 日在 PlayStation 4、Xbox One 游戏主机上发行《怪物猎人：世界》游戏，随后于 2018 年 8 月 3 日通过 Steam 登陆 PC 平台。

卡普空于 2019 年 9 月 6 日推出了资料片《怪物猎人世界：冰原》游戏，并于 2020 年 1 月 9 日通过 Steam 登陆 PC。

IT之家翻译卡普空部分声明内容如下：

《怪物猎人》系列将于 2024 年 3 月迎来 20 周年纪念，该系列由狩猎动作游戏组成，让玩家在美丽的自然环境中与巨大的怪物进行搏斗。

从 2004 年的第一部作品开始，该系列游戏开创了玩家与朋友合作狩猎凶猛怪物的新类型，自此发展成为一种全球现象，截至 2023 年 12 月 31 日，该系列游戏的累计销量已超过 9700 万部。

卡普空始终坚定地致力于满足所有用户的期望，利用其行业领先的游戏开发能力，创造极具娱乐性的游戏体验。