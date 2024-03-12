特斯拉股东新福利：可获得 Cybertruck 提前交付的权益

IT之家 3 月 12 日消息，特斯拉官网上线了一个新的页面，允许符合特定条件的 TSLA 股东进行注册以获得提前交付 Cybertruck 的资格。

特斯拉从去年 11 月份就开始交付 Cybertruck，距今已有三个多月。首批交付的是限量版“创始人系列”车型，该系列相比普通版售价高出 2 万美元，但似乎仅有一些细微的内饰差别，主要卖点是获得提前交付的特权。根据 Cybertruck 车主俱乐部上的订单追踪信息，目前几乎所有确认的 Cybertruck 订单都是“创始人系列”（并且大多数集中在加州和得克萨斯州）。

现在，特斯拉又为 Cybertruck 预订者提供了一种新的“插队”方式。在特斯拉官网的新页面上，符合以下条件的股东可以进行注册以获得提前交付的权益：

在 2024 年 3 月 1 日前预订 Cybertruck

Cybertruck 尚未交付

需要提供文件证明分别在 2021 年 2 月 28 日和 2024 年 2 月 29 日持有特斯拉股票，且 2024 年持股数量至少为 2021 年的一半

证明文件需包含姓名、日期和持股数量，其他信息可以涂黑

想要提前提车的股东必须在美国中部时区 3 月 22 日周五晚上 11 点 59 分 前完成以上步骤，并且每位用户只能注册一次，该活动仅限美国和加拿大地区（Cybertruck 即将在此上市）。

这意味着即使股东是在最初交付之后才预订的 Cybertruck，只要他们长期持有大量特斯拉股票，仍然有机会排到前面提车。

IT之家注意到，这并不是特斯拉第一次对股东给予特殊待遇，特别是和 Cybertruck 相关的权益。在 Cybertruck 交付活动前一个月，特斯拉就曾向持有 TSLA 股票的股东提供参加活动门票的抽奖机会。

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