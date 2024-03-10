马斯克今年财富暴跌近 400 亿美元，特斯拉股价下挫成主因

IT之家 3 月 10 日消息，据《商业内幕》（Business Insider）报道，特斯拉首席执行官、亿万富翁马斯克今年的净资产骤降了近 400 亿美元。目前其身价达到 1890 亿美元，相比于之前长期位居榜首，跌落到榜单第三名。

不久前，IT之家报道了世界亿万富翁的“新格局”：根据彭博社亿万富翁指数榜单数据，截至 3 月 4 日，亚马逊创始人贝索斯反超马斯克，夺回世界首富宝座，自 2021 年秋季以来首次跃居彭博富豪榜榜首。

具体来看，贝索斯净资产已达 2000 亿美元，奢侈品大亨 LVMH 集团 CEO 贝尔纳・阿尔诺净资产 1970 亿美元，排在马斯克前面。

《商业内幕》分析称，马斯克身价下降的主要原因是特斯拉股价下挫。投资者对特斯拉感到不安的因素集中在诸多方面：消费者对电动汽车需求的减弱、比亚迪等竞争对手导致特斯拉在华销售情况面临挑战。

据悉，特斯拉股价在 2024 年下跌了近 29%，马斯克的大部分财富来自其持有特斯拉的 21% 股份。然而不只是特斯拉，运营 X（原推特）也是一个令其头疼的问题。

自 2022 年马斯克接手推特以来，虽然平台上线了诸多新功能，朝着“超级应用”的目标迈进，但是广告商纷纷逃离、数千人规模的裁员和下岗员工的法律索赔，以及房东声称其办公室拖欠租金，都使马斯克经营 X 平台面临重重挑战。

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