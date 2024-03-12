世界首款 RISC-V 云实例发布：来自法国企业 Scaleway，基于阿里平头哥 SoC

IT之家 3 月 12 日消息，据 RISC-V 国际基金会官网新闻栏，法国云服务器厂商 Scaleway 推出世界首款 RISC-V 实例 Elastic Metal RV1。该实例基于阿里平头哥芯片。

Elastic Metal RV1 实例采用搭载 4 颗玄铁 C910 内核的平头哥曳影 1520 SoC，存储配置为 16GB LPDDR4 内存和 128GB eMMC 闪存，网络方面则使用了百兆网卡并提供公网 IPv4 和 IPv6 地址，支持 Debian、Ubuntu、 Alpine 三种 Linux 发行版。

Scaleway 的研发总监塞巴斯蒂安・卢特林格 （Sébastien Luttringer） 表示：“RISC-V 服务器的推出是 Scaleway 的一个具体而直接的声明，旨在促进一个技术主权从底层开始向所有人开放的生态系统。这一大胆而富有远见的举措为所有新兴市场参与者开辟了广阔的前景。”

Scaleway 首席执行官达米安・卢卡斯（Damien Lucas）补充说：“我们很高兴成为首家在云中提供 RISC-V 服务器的公司。这将为我们的客户带来新的机遇，满足他们对主权、效率和可持续性日益增长的需求。这一创新是我们向独立、有竞争力的欧洲云计算愿景迈出的又一步。”

Elastic Metal RV1 实例仍是一个“Labs”级别的未成熟服务，存在一定不确定性。价格上，Scaleway 为其定价每月 15.99 欧元（IT之家备注：当前约 126 元人民币）。

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