传音旗下 Infinix 推出 Cheetah X1 自研电源管理芯片，可实现 100W 快充

IT之家 3 月 12 日消息，传音旗下面向年轻消费者的子品牌 Infinix 近日推出其首款自主研发电源管理芯片 Cheetah X1。
Cheetah X1 芯片将在 Infinix NOTE 40 系列手机中首发，成为 All-Round FastCharge 2.0 快充技术的基础。
Infinix 表示，Cheetah X1 芯片整合了下列三大模块：
全方位支持模块：Cheetah X1 支持 8 种充电场景，包括 100W 多速有线充电、无线充电、有线反向充电、无线反向充电、旁路充电、夜间充电保护、-20℃极端环境充电、多协议充电，可在多种严苛用例中实现一致性能；
高精度电源监控模块：实时检测电流电压并根据温度调整充电速率，保护电池寿命；
安全模块：集成 63 项保护措施，可识别几乎所有不安全充电场景，及时提醒用户。
根据 Infinix 的说法，Cheetah X1 芯片采用晶圆级封装，大幅减小芯片尺寸，降低电信号延迟，单位处理效率提升 204%，可作为充电信息枢纽。
IT之家发现，Infinix NOTE 40 Pro 5G 手机稍早前已现身谷歌 Google Play 数据库，搭载联发科天玑 7020（MT6855V / AZA）处理器，有望采用曲面屏设计。
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