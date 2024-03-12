传音旗下 Infinix 推出 Cheetah X1 自研电源管理芯片，可实现 100W 快充

全方位支持模块：Cheetah X1 支持 8 种充电场景，包括 100W 多速有线充电、无线充电、有线反向充电、无线反向充电、旁路充电、夜间充电保护、-20℃极端环境充电、多协议充电，可在多种严苛用例中实现一致性能；