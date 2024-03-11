为每个 AI 模型定制芯片，Tenstorrent 创始人新公司获 5000 万美元融资

IT之家 3 月 11 日消息，据外媒 SiliconANGLE 报道，由 Tenstorrent 创始人 Ljubisa Bajic 领导的 AI 芯片创企 Taalas 已收获两轮共计 5000 万美元（IT之家备注：当前约 3.6 亿元人民币）的融资，该公司目标为特定 AI 模型打造专用芯片。

Ljubisa Bajic 在 AMD 与英伟达均有任职经历，是 Tenstorrent 的创始人和首任 CEO。

2022 年 10 月其转任 Tenstorrent 的 CTO 兼总裁，将 CEO 职位交与著名芯片设计师 Jim Keller。Ljubisa Bajic 于 2023 年 3 月离开了 Tenstorrent，并在 9 月成立了 Taalas 这家新公司。

目前 AI 领域的整体思路是在单个加速器上支持多种不同的 AI 模型。正如其名在印地语中的含义“锁匠”，Taalas 反其道而行之，为 AI 模型定制算力芯片。

Ljubisa Bajic 认为将 AI 基本商品化需要将计算能力和效率提高 1000 倍，而现有基于通用计算机的方案无法达到这一高度，唯有将芯片和模型紧密结合才能实现可持续发展。

Taalas 目标构建高度专用化的芯片，通过廉价轻巧的硬件实现 AI 在日常生活中的普及。

据了解，Taalas 的芯片将针对特定神经网络的要求进行构建，无需外部存储器，可在片上容纳整个模型。其采用高效硬连线计算，单颗芯片即可匹敌小型 GPU 数据中心。

举例来说，如果客户确认终端产品的整体生命周期中仅需要 Llama-2-7B 模型，那 Taalas 就将为客户提供 Llama-2-7B 专用的低功耗低成本硬核芯片。

Taalas 计划于今年三季度实现其首款 LLM 芯片的流片，并目标在 2025 年一季度向早期客户出货。

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