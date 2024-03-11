宣称其 CPU 设计能效高于现有 MCU 百倍，创企 Efficient Computer 已获 1600 万美元融资

IT之家 3 月 11 日消息，综合外媒路透社、Tom's Hardware 和 SiliconANGLE 报道，初创企业 Efficient Computer 近日宣布其高能效 Fabric 架构 Monza 处理器测试芯片已回片，并获得 1600 万美元（IT之家备注：当前约 1.15 亿元人民币）种子轮融资。

▲ Monza 测试芯片。图源 Efficient Computer 官方，下同

Efficient Computer 宣称现有冯・诺依曼架构处理器“浪费了 99% 能源”：这些处理器首先对于性能优化设计，因此牺牲了能源效率。

同时，目前的 CPU 为了兼容老旧软件和可能的各种负载在通用性上设计过度，最终在大量内存相关指令和并行性上付出了功耗代价。

而那些专用处理器不具有通用可编程性，这意味着整体效率受其中最慢部分限制，也阻碍了能效的提高。

Efficient Computer 称其 Fabric 为通用“后冯・诺依曼”架构，支持软件可编程，将有关并行处理的决策转移到其专用编译器并使用空间并行性来消除大部分开销。

这一编译器与可重新配置 CPU 硬件一同设计，可最大限度降低能耗。兼容性方面，其支持多级中间表示（MLIR），可让现有应用程序无需修改便在 Fabric 架构处理器上运行，支持所有主要的嵌入式语言。

▲ Monza 芯片结构图

Efficient Computer 的联合创始人兼首席执行官 Brandon Lucia 表示：“能耗几乎影响着现代计算中的方方面面，从设备所在的位置到它们提供的功能和部署规模。我们正在消除边缘计算的能量障碍，同时为开发人员提供自由和灵活性，以快速大规模构建设备和应用程序。高效的硬件和软件将显著降低计算能耗，创造全新的用例类别”

Efficient Computer 的处理器产品面向民用 / 工业物联网、基础设施监控、可穿戴设备和国防等领域。SiliconANGLE 称其将在明年初向客户交付量产芯片。

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