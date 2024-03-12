2 月份美国电动汽车价格同比下降近 13%，特斯拉 Model Y 成交价创历史新低

IT之家 3 月 12 日消息，根据 Kelley Blue Book 的报告，2 月份美国电动汽车 (EV) 的平均售价同比下降近 13%，这部分要归功于特斯拉 Model 3 和 Model Y 的降价。

据 Cox Automotive 和 Kelley Blue Book 估计，经修订的美国最新电动汽车成交价格数据显示，2 月份购买一辆电动汽车的平均价格为 52314 美元（IT之家备注：当前约 37.6 万元人民币），低于 1 月份修正后的 54,863 美元。与去年同期相比，2 月份电动汽车的成交价格下降了 12.8%，降幅高于 1 月份的 11.6%。

美国市场最受欢迎的两款电动汽车特斯拉 Model 3 和 Model Y 的降价引领了此次整体电动汽车价格的下跌趋势。2 月份，Model Y 的成交价格估计为 49,363 美元，创下历史新低，同比下降了 16.2%。Model 3 上个月的成交价格为 43,614 美元，同比下降 12%，接近历史最低水平。

Kelley Blue Book 估计，大多数电动汽车制造商提供的丰厚激励措施和折扣也继续在降低电动汽车价格方面发挥着重要作用。不过 Cox Automotive 行业洞察主管 Stephanie Valdez Streaty 指出：“虽然库存水平上升和竞争加剧继续降低电动汽车的价格溢价，但也要认识到，电动汽车的售价仍然比主流非豪华汽车高出近 19%。”

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