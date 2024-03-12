奥迪 A3 推出改款车型：采用全新内饰风格，35650 欧元起

IT之家 3 月 12 日消息，奥迪发布了新款奥迪 A3 的官方图，展示了这款新车前脸、行车灯、内饰等，而且还将提供全新风格的 Allstreet 跨界版本。该车 3 月率先在德国开启交付。

35 TFSI Sportback 版本在德国的定价为 35650 欧元（IT之家备注：当前约 28 万元人民币），轿车版需要加价 800 欧元（当前约 6280 元人民币） 。

▲ 新款与老款前脸对比

新款奥迪 A3 外观略有变化，新车前脸将采用全新样式，具备可变换样式的日间行车灯，并对内饰进行了调整，配备 12.3 英寸数字仪表盘、10.1 英寸中控屏、重新设计的中控台。

改款 A3 在英国提供跨界车和轿车两种选择，初期将提供两种动力总成可选：35 TFSI 1.5L 轻混版本和 35 TDI 2.0L 柴油发动机版本。

外观方面，新款奥迪 A3 采用了全新的六边形无框风格格栅，相比于老款要更加扁平化；S line 套件前包围两侧依旧保留了多边形的通风孔造型，底部的扰流板加入了竖向的连接。

▲ 奥迪 A3 Sportback，配 S line 套件

前部还采用了新的侧面进气口，并对扰流板进行了重新设计，旨在让汽车看起来更低。奥迪表示，车尾部分还采用了新的保险杠和，灵感来自传奇车型 RS2 Avant。

奥迪官方表示，这款新车采用了矩阵式 LED 灯组，可以通过车机系统切换日间行车灯的样式，共有四种样式可选。此外，奥迪还重新设计了迎宾 / 回家灯光效果。

▲ 奥迪 A3 Sedan

内饰方面，新车将标配奥迪 Virtual Cockpit 数字仪表盘和三幅式方向盘，新车换挡杆更加小巧，空调出风口也经过了改进，车内氛围灯覆盖更多区域，颜色升级到 30 色。

奥迪 A3 全系标配 12.3 英寸数字仪表盘、10.1 英寸中控屏，车机还将支持更多应用，支持语音交互能力。

智能化方面，新车将支持远光辅助和双区空调等功能，新车还支持苹果 CarPlay 或 Android Auto 手机互联。辅助驾驶方面，碰撞预警、车道偏离预警、自适应巡航、变道辅助功能都会出现在新款车型上。

此外，奥迪还改进了照明系统，包括背光车门以及中控台和杯架的轮廓灯，还提供了新的 Sonos 音响系统可选，从而取代了之前使用的 B&O 系统。

得益于悬架调整和更大的车轮，奥迪 A3 离地间隙提升了 30mm，因此座椅位置也更高。该车的后备厢容积为 380L，后排座椅折叠后可以达到 1200L。

动力方面，新款奥迪 A3 目前仅提供 1.5T 轻混系统版本（35TFSI 车型），最大功率为 148 马力（110kW），匹配 7 速双离合变速箱，改进后的插混车型将于今年晚些时候推出。

此外，升级版的奥迪 S3 将于今年晚些时候推出，配备升级的 2.0L 发动机，动力提升至 329bhp，还将配备之前在 RS3 上提供的扭矩分配器系统。

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