因 2018 年 Autopilot 致命事故，特斯拉将再次出庭受审

IT之家 3 月 12 日消息，特斯拉即将因一起发生于近六年前、导致 Wei “Walter” Huang 死亡的事故再次出庭受审。据路透社报道，此次审判将于 3 月 18 日当周在加州举行，陪审团将裁定特斯拉及其驾驶辅助软件 Autopilot 是否对这起致命事故负有责任。

2018 年 3 月，Huang 驾驶启用了 Autopilot 的 Model X 在加州山景城的 101 号美国高速公路上撞到安全护栏后不幸身亡。美国国家运输安全委员会 (National Transportation Safety Board) 的调查后来发现，Autopilot 和驾驶员注意力分散共同导致了这起事故的发生，手机数据显示 Huang 当时正在玩手机游戏。

然而，Huang 的家人在 2019 年对特斯拉提起过失致人死亡诉讼，指控该车当时缺乏适当的安全功能，包括自动刹车。

路透社指出，Huang 方的律师询问了特斯拉的一名证人，“该公司是否知道驾驶员在使用其驾驶辅助系统时会不注意路况”。据报道，这份证词引用了特斯拉前总裁 Jon McNeill 在 2016 年写给前 Autopilot 主管 Sterling Anderson 的一封电子邮件，其中写道，“我对 Autopilot 如此信任，以至于我经常错过出口，因为我沉浸在电子邮件或电话中。”

据IT之家了解，特斯拉此前因其驾驶辅助功能面临过法律诉讼，但从未被判承担责任。去年，这家汽车制造商赢得了两起指控 Autopilot 导致事故的诉讼。

最近几个月，联邦监管机构加强了对特斯拉的审查，美国司法部 (Department of Justice) 在 10 月份扩大了对其 Autopilot 功能的刑事调查。特斯拉还召回了 200 万辆汽车并推送了一项更新，旨在让驾驶员更难误用 Autopilot 系统，但专家们发现这些修复措施收效甚微。

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