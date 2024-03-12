分析师：小米汽车 SU7 预计均价 22 万-26 万元，上市首年销量 3 万-5 万辆

IT之家 3 月 12 日消息，小米汽车发布会今日早些时候官宣定档 3 月 28 日，长久以来新车的价格一直是最大的悬念。此前，IT之家报道了雷军透露售价范围的消息，雷军曾强调小米汽车首款车型的定价不会是 9.9 万元、14.9 万元和 19.9 万元，定价确实会有点贵。

各种关于小米汽车 SU7 价格的消息接连不断，小米官方的否认、澄清也是接连不断，但谜底还是要等到 3 月 28 日那一天揭晓。据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence,BI）分析师 Steven Tseng 和 Woo Jin Ho 今日发表的预测，小米 SU7 今年将使小米集团销额出现 4% 的增幅，并可能成为长期增长动力。

分析师预计小米汽车的平均售价为 22 万-26 万元，第一年销量为 3 万-5 万辆。“在与比亚迪、蔚来和理想等对手之间的激烈竞争中，定价至关重要。”

与此同时，在小米官宣 SU7 上市之后，公司股价创下一年多来的最大盘中涨幅。小米集团港股股价应声上涨，盘中一度上涨了 12.39%，截至今天收盘，小米集团股价上涨 11.19%，成交额达 41.97 亿港元，小米集团最新市值也达到了 3741 亿港元。

雷军今天则回应证券时报称，小米汽车“做好了充分的各方面的准备”。他表示，“小米汽车的从 0 到 1 与小米手机不完全相同，小米汽车需要做出点更不一样的东西，最重要的是真正的智能科技，满足大众对小米、对新能源车的真正期待。”

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