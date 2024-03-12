全球首个：中国汽车隐私与网络安全测评体系发布，涵盖座舱数据安全、个人信息保护等

IT之家 3 月 12 日消息，据中国汽车工程研究院股份有限公司（中国汽研）官方消息，基于维护国家安全和公共安全的迫切需求，持续引领行业科学解决汽车隐私与网络安全共性难题和多元挑战，中国汽研推出全球首个聚焦汽车安全体系保障、网络抗攻击能力、隐私安全保障能力及数据跨境合规四大安全防护能力的测评体系 —— 中国汽车隐私与网络安全测评体系。

中国汽研表示，建立一个科学、系统的汽车隐私与网络安全测评体系，对于提升汽车行业的数据治理水平，保护数据安全，保障消费者权益和国家利益，促进汽车行业的蓬勃发展至关重要。

该体系涵盖数字钥匙防盗、导航定位防骗、App 远程控车、座舱数据安全、个人隐私保护、个人信息权益保护等细分模块。IT之家附各模块介绍：

安全体系保障和数据跨境合规将重点考察企业安全防护能力建设，夯实汽车隐私与网络安全的基础；

网络抗攻击能力包括数字钥匙、导航定位、App 控车等智能网联功能防控网络攻击的有关测评，将在维护国家网络安全方面发挥重要作用；

隐私安全保障能力则从保护消费者隐私出发，侧重座舱数据、个人隐私和信息保护等测评内容。

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