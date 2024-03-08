小鹏汽车 CEO 何小鹏谈小米汽车：雷总压力不可能不大，优势用好就大有机会

IT之家 3 月 8 日消息，《中国企业家杂志》今日发布了小鹏汽车 CEO、董事长何小鹏的专访，谈到了当前车市竞争、公司发展及小米汽车相关话题。

谈到车市竞争更加激烈的话题时，何小鹏表示，“这就是一场正常的市场竞争，我觉得最好市场归市场。我觉得市场竞争就是用合适的资源，获得合适的能力，然后在竞争的情况下获取合适的价值。现在需求在下行，生产效率在上行，新品牌越来越多，技术变革速度还在加快，自然就会出现这种行业竞争的情况。假设三年以后，市场竞争对手越来越少，技术变革速度变缓，自然而然就会变得稳定。”

谈到“小鹏汽车 2 月份销量仅有 4000 多辆、是否能完成 28 万辆年销量目标”的话题时，何小鹏称希望上半年保持每个月同比增长百分之几十的增速，下半年同比增长超过 100%。“你说市场变化对我们有没有影响？有，怎么可能会没有困难？没困难就是不卷了。”

何小鹏还谈到了自己的“老熟人”雷军和他的小米汽车：“我们有过很多交流，我觉得压力不大也是不可能的。小米有小米的优势，雷总把小米的优势用好，就大有机会。”

综合IT之家此前报道，何小鹏曾在去年 12 月的《亮见》节目中谈到“造车之难”：现在做一款车，不是当时就能造出来，它是三年后才能上市。所以现在经常说的是，如果想“害”一个朋友就说，“兄弟们，你们去创业造车”。而随后被问及雷军是否被其“害”去造车时，何小鹏则连忙摆手表示“不是不是”。

而在 2021 年雷军刚刚宣布为小米汽车而战时，何小鹏在接受媒体采访时表示，“我一开始就建议他（雷军）造车，他没投资我（小鹏）的时候，我就建议。”

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