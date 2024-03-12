一加耳机新功能曝光：视频录制时可使用耳机麦克风录音

IT之家 3 月 12 日消息，一加有望为旗下耳机加入一项实用新功能 —— 视频录制时使用耳机麦克风录音。

一加为用户提供了名为欢律（Hey Melody）的应用，该应用可以让用户在非一加和 OPPO 手机上管理一加和 OPPO 的耳机产品，进行各种个性化设置。在最新版本的 Hey Melody v114.3 中，开发者发现了一些新代码，暗示着即将到来的新功能。

从代码中可以看出，一加正在开发一项名为“耳机录音”的新功能。这项功能将允许用户在视频录制时使用一加（和 OPPO）耳机的麦克风进行录音，而通常情况下，智能手机在录制视频时会默认使用手机本身的麦克风拾音。

IT之家注意到，“耳机录音”功能还将提供两种模式 —— 清晰模式和沉浸模式。清晰模式据称可以以高清录音的方式真实还原周围声音，而沉浸模式则可以提供具有多通道环绕效果的丰富沉浸式音频体验。目前尚不清楚两种模式之间的具体区别（也许沉浸模式更侧重于立体声录制），还需要等待一加官方的进一步消息。

该功能目前仍处于开发阶段。测试人员尝试了最新版 Hey Melody 搭配一加 Buds Pro 2、Buds 3、一加 12 和三星 Galaxy S24 Ultra 进行配对，但并未发现该功能的踪迹。

尚不清楚一加是否以及何时会正式发布这项功能，但这无疑是一项非常实用的功能。目前一些手机，例如三星 Galaxy S24 Ultra，允许在专业模式下录制视频时使用蓝牙耳机（也包括蓝牙麦克风）作为录音源。推测一加的新功能将允许用户在更多设备上使用耳机进行录音，而无需特定的相机模式。

也存在一种可能性，此功能仅限于一加和 OPPO 手机使用，这还需要等待一加官方公布详细信息才能确认。

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