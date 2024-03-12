消息称小米生态旗下智米科技将与奇瑞 iCAR 合作，打造 10 万元纯电硬派 SUV

IT之家 3 月 12 日消息，据车媒“汽车之家”今日报道，小米生态旗下智米科技即将与奇瑞新能源 iCAR 合作开发一款纯电硬派 SUV 新车，预计定价在 10 万元左右。报道称，新车与小米造车不同，主体为智米汽车，将于 2024 北京车展正式亮相。

当前，智米旗下的主要产品包括直流变频落地扇、除菌加湿器、米家空气净化器 Pro 及米家 PM2.5 检测仪等等。此次合作中，智米负责产品定义、造型设计，奇瑞则负责生产制造、供应链成本控制，充分发挥双方的优势。

报道提到，北京小米软件技术有限公司曾为智米科技股东，目前智米科技的最大股东是刘德，股权占比 95%。据公开资料，刘德是小米科技联合创始人，现任小米集团高级副总裁、集团组织部部长，曾参与小米汽车相关工作。

综合IT之家此前报道，奇瑞 iCAR 目前已有一款纯电 SUV 车型在售 ——iCAR 03，官方指导价 10.98-16.98 万元。新车定位紧凑级纯电 SUV，采用硬派的方盒子造型，顶配车型可选装大疆智驾系统，具备纯视觉方案的高阶智驾能力，支持高速 NOA、城市记忆行车、跨层泊车等功能，最多可记忆 10 条城市路线。

动力方面，其标准续航 401km，最大续航里程可达 501km，提供单电机和双电机四驱版本可选，后驱版电机最大功率 135kW，最大扭矩 184N・m，四驱版电机总功率 205kW，最大扭矩 279N・m，零百加速 6.5s。

2021 年末，36 氪报道称小米控股的生态链公司智米科技已加入造车大军，前通用泛亚的电动汽车项目负责人马永东加盟，负责智米的整车业务，同时，不少北汽的电子电气架构人员也在近期加入智米。

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