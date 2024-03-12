8799 元，小米 14 Ultra 手机钛金属特别版 10:00 首销

IT之家 3 月 12 日消息，小米在 2 月 22 日推出了小米 14 Ultra 手机，这款手机中的钛金属特别版将于今天 10:00 开售，配备 16GB RAM + 1TB 存储空间，支持卫星通讯，售 8799 元。

据介绍，这款手机采用科技纳米皮后盖，及“更高标号的钛金属”中框，厚 9.2mm、重 224.4g，皮质耐磨提升 6 倍，通过 SGS 五星耐久认证。

性能方面，小米 14 Ultra 搭载第三代骁龙 8 平台，配备 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，采用全新 4000m㎡双路环形冷泵散热系统，新增主摄独立散热环路，而且汽液分离设计，拥有 3 倍传统 VC 性能。

通信方面，小米 14 Ultra 搭载了两颗自研的澎湃 T1 信号增强芯片，采用小米史上最强高性能天线组，中高频蜂窝通信性能最大提升 37%，Wi-Fi、蓝牙性能最大提升 16%，支持全球 160 + 国家地区漫游，覆盖 430 + 个运营商网络。

另据IT之家此前报道，小米 14 Ultra 支持手机直连天通卫星，支持实时语音、双向短信，小米 14 Ultra 搭载的两颗澎湃 T1 芯片中有一颗是专门用于卫星通信的芯片，卫星天线收发性能提升 21%，支持电子围栏以及超级省电模式，进入无人区前会自动提醒开通卫星服务。

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