2023Q4 全球手机产量报告：苹果 23.3% 第一、三星 15.9% 第二、小米 12.8% 第三

IT之家 3 月 12 日消息，根据集邦咨询近日发布的报告，2023 年第 4 季度全球智能手机产量为 3.37 亿部，同比增长 12.1%，结束长达 8 个季度的同比下降的情况。

2023 年全球智能手机产量为 11.66 亿台，同比减少 2.1%。

展望 2024 年，与 2023 年相较虽不复见渠道库存的压力，但由于市场复苏情况仍待观察。手机产业发展目前聚焦 AI 应用，处理器大厂及品牌端的合作将加速 AI 赋能的智能手机普及。

细分到品牌方面，IT之家附上报告内容如下：

苹果

受惠于新机 iPhone 15 系列发表，苹果（Apple）第四季产量约 7850 万部，环比增长 58.6%，位居第一名；全年产量 2.23 亿部，同比减少 4.2%。

由于苹果与华为在中国内需高端客群市场重叠，面对华为卷土重来，未来在中国的销售市场将面临极大挑战。

三星

三星（Samsung）第四季介于旗舰机的销售过渡期，故产量约 5,350 万部，环比减少 11%，排名第二；全年产量 2.29 亿部，同比减少 11.3%。

值得注意的是，三星智能手机 2023 年全年的市占率也下滑至 19.6%，尽管蝉联市占首位，但与第二名的苹果（Apple）的优势缩小至仅剩 0.5 个百分点。

小米

小米 Xiaomi（含 Xiaomi, Redmi, POCO）第四季产量约 4,310 万部，环比增长 0.7%，位居第三；全年产量 1.47 亿部，同比减少 6.1%。

OPPO（含 OPPO、 realme 真我、一加）

OPPO（含 OPPO, realme, OnePlus）第四季产量约 4,000 万部，环比增长 3.4%，位居第四，全年产量 1.39 亿部，同比减少 4.1%。

vivo（含 vivo 和 iQOO）

vivo（含 vivo, iQoo）第四季产量约 2550 万部，环比增长 4.1%，位居第六，全年产量 9350 万部，同比减少 2.9%。

传音（含 TECNO, Infinix, itel）

Transsion（含 TECNO, Infinix, itel）第四季产量约 2,950 万部，环比增长 11.3%，全年产量首度突破 9000 万部里程碑，同比增长 46.3%，其季度、年度排名均提升至全球第五。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。